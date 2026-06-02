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Dakar: Ousmane Sonko annonce une déclaration à la presse, ce mardi, à 17 heures



Dakar: Ousmane Sonko annonce une déclaration à la presse, ce mardi, à 17 heures
Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et leader du parti Pastef (majorité parlementaire), Ousmane Sonko a annoncé qu’il fera une déclaration à la presse, ce mardi 02 juin, à 17 heures (GMT).

Si les raisons de cette prise de parole ne sont pas connues, elle intervient moins de 24 heures  après que le Pastef a décidé de «ne pas participer» au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un «désaccord» avec le Président Diomaye Faye.
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Charles KOSSONOU

Mardi 2 Juin 2026 - 16:54


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