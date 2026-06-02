Gouvernement d'Al Aminou Lo : la faible représentation des femmes suscite des critiques

La composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo continue de faire réagir. Parmi les points les plus commentés figure la place accordée aux femmes au sein de l’équipe gouvernementale. Sur les 30 membres du gouvernement, seules quatre femmes ont été nommées, un chiffre identique à celui enregistré sous le précédent gouvernement conduit par Ousmane Sonko.



Les quatre femmes retenues dans ce nouvel attelage sont Djirèye Clotilde Coly, ministre des Sports et de la Jeunesse, Ami Mara, ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, ainsi que Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.



Cette représentation féminine est jugée insuffisante par plusieurs organisations de défense des droits des femmes. Membre du Réseau des Femmes Leaders Africaines (AWLN), section Sénégal, Dr Coumba Mar Gadio a exprimé son regret face à cette situation.



« Avec tout le respect que je voue au chef de l’État et à son Premier ministre, je pense que cette représentation des femmes est très faible. Sur 30 ministres, on ne compte que quatre femmes. Aucune femme n’est représentée dans les ministères de souveraineté », a-t-elle déclaré sur les ondes de Radio Sénégal Internationale (RSI).



Selon elle, cette configuration ne reflète ni le poids démographique des femmes dans la société sénégalaise ni le niveau d’expertise dont elles disposent dans plusieurs secteurs stratégiques.

« Cette situation ne reflète pas du tout le poids des femmes au Sénégal, mais surtout la réalité de l’expertise nationale féminine », a-t-elle ajouté.



Dr Coumba Mar Gadio estime que des mesures correctives devraient être envisagées afin de renforcer la présence des femmes dans les sphères de décision. Elle souligne que plusieurs départements ministériels pourraient bénéficier davantage de leurs compétences et de leur expérience.



La question de la représentativité des femmes au sein des institutions reste ainsi au cœur du débat public, alors que le gouvernement Al Aminou Lo entame ses premières semaines d’exercice.