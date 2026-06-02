Crise politique : Pr Sidy Alpha Ndiaye, directeur de Cabinet adjoint de Diomaye, annonce sa démission

Le professeur Sidy Alpha Ndiaye a annoncé, ce mardi 02 juin, sa démission de ses fonctions de directeur de Cabinet adjoint du chef d’Etat Diomaye Faye et de Coordonnateur du pôle juridique de la Présidence de la République. Selon lui, cette décision est liée aux divergences profondes qui secouent le Président et le parti au pouvoir (Pastef), détenteur de la majorité parlementaire.



«Universitaire de vocation, je n’ai accepté des responsabilités étatiques qu’en raison d’une conviction profonde : celle de contribuer, à ma place, à la concrétisation des réformes juridiques promises au Peuple sénégalais et portées par le Projet de rupture auquel je crois et pour lequel je me suis engagé. L’idée d’une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime, mais qui ne gouverne pas entièrement contredit, à mon sens, l’épure même de la démocratie représentative», s’est justifié l’enseignant.



Cette décision intervient après que le Pastef dirigé par Ousmane Sonko a annoncé, dans la soirée du lundi 1er juin, sa décision de «ne pas participer» au gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, en raison d’un «désaccord».