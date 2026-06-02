Décès du Pr Moustapha Kassé : L’UCAD rend hommage à un « bâtisseur » de la pensée économique africaine

Les hommages se multiplient suite au décès du Professeur Moustapha Kassé, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG). L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) salue la mémoire d’un intellectuel majeur, premier doyen de cette faculté et figure de proue de l’enseignement supérieur sur le continent.



La nouvelle a plongé l’université dans une vive émotion. Le Recteur Alioune Badara Kandji, au nom de l’ensemble de la communauté universitaire, a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à la FASEG ainsi qu’au monde académique africain.



Agrégé en sciences économiques parmi les premiers du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), le Professeur Moustapha Kassé a consacré près de cinquante ans à la formation, à la recherche et au rayonnement de l’université africaine. En sa qualité de premier Doyen de la FASEG, il a posé les jalons d’une faculté qui forme aujourd’hui des générations d’économistes et de gestionnaires.



« L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar s’incline devant la mémoire d’un bâtisseur, d’un maître et d’un intellectuel dont l’héritage scientifique et humain restera profondément inscrit dans l’histoire de l’enseignement supérieur africain », peut-on lire dans le communiqué.



Un parcours national et panafricain hors norme



Au-delà de ses fonctions à l’UCAD, le Professeur Kassé a occupé de hautes responsabilités académiques et scientifiques. Il fut notamment Président de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche en Afrique (CIEREA), membre fondateur puis Président du Conseil d’administration du Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (PTCI), ainsi que Président coordonnateur des jurys du concours d’agrégation du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.



Sur le plan national, il a également été ministre conseiller spécial chargé du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) auprès du Président de la République du Sénégal.



Chercheur prolifique et intellectuel engagé, Moustapha Kassé a profondément marqué la réflexion économique africaine. Ses travaux portent sur des thématiques aussi variées que cruciales : mobilisation des ressources domestiques, politiques monétaires, franc CFA, agriculture, industrialisation, ou encore paradigmes de recherche en sciences sociales.



Même après son départ à la retraite en 2005, il est resté une voix écoutée et respectée au Sénégal comme à l’international. Son engagement s’est poursuivi au sein de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, de l’Académie Hassan II du Maroc et de plusieurs autres instances scientifiques africaines et internationales.



Par sa rigueur, son engagement panafricain et sa passion pour la transmission, le Professeur Moustapha Kassé laisse un vide immense au sein de l’UCAD et de la communauté universitaire africaine. Ses analyses et ses enseignements continueront d’inspirer, selon l’université, « plusieurs générations d’universitaires et de décideurs ».