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🔴En Direct - Politique en Ébullition : Création du parti de Diomaye, départs de PASTEF et polémique

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng de ce mardi 07 juillet 2026. Au menu des échanges avec nos invités: la création du parti de Diomaye Faye, les départs annoncés de Pastef de certains cadres...




Charles KOSSONOU

Mardi 7 Juillet 2026 - 14:42


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