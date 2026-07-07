🔴En Direct - Politique en Ébullition : Création du parti de Diomaye, départs de PASTEF et polémique

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng de ce mardi 07 juillet 2026. Au menu des échanges avec nos invités: la création du parti de Diomaye Faye, les départs annoncés de Pastef de certains cadres...

Charles KOSSONOU

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