🔴Scandale : un ancien joueur du Real Madrid arrêté pour des matches truqués !

Celui qui a Ă©voluĂ© au sein des Galacticos des annĂ©es 2000 et pris sa retraite en 2017 aprĂšs une carriĂšre Ă bourlinguer en Europe est suspectĂ© d’ĂȘtre le chef de file d’une organisation criminelle.En effet, l’ancien international espagnol comme une douzaine de joueurs retraitĂ©s ou actuels de Liga a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© ce mardi dans le cadre d’une opĂ©ration d’envergure de la justice espagnole. Des faits de corruption et de blanchiment d’argent sont reprochĂ©s aux acteurs de ce scandale. Des paris auraient Ă©tĂ© placĂ©s sur des matchs truquĂ©s en Liga, et en deuxiĂšme division lors des saisons 2016-2017 et 2017-2018 selon la presse espagnole. Inigo Lopez, Borja Fernandez et plusieurs dirigeants d’Huesca auraient Ă©galement Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s. Samu Saiz, milieu de terrain de Getafe, le surprenant cinquiĂšme du championnat espagnol, fait partie des personnes interrogĂ©es. « Je confirme des opĂ©rations de police dans une enquĂȘte sur des matchs arrangĂ©s mais je ne peux dĂ©voiler aucun nom » a annoncĂ© un porte-parole de la police espagnole Ă la presse.OrangeFootballclub