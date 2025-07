Voyage au Bénin : Sonko et Diomaye affichent leur complicité, dissipant les rumeurs de discorde

Mashallah, ganaw ay jamm. Yalna Jamm sax ci Rewmi https://t.co/RkqNrrVGH7

— Alioune Tine (@aliounetine16) July 15, 2025



𝗨𝗻𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗽𝗿𝗼𝗾𝘂𝗲, 𝘂𝗻𝗲 𝗹𝗼𝘆𝗮𝘂𝘁𝗲́ 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗳𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲́𝗲 𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝘁, 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻, 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲̀𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝘂𝗻𝗶. 𝗡’𝗲𝗻 𝗱𝗲́𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗮̀… pic.twitter.com/KbEKzVauLQ

— El Malick NDIAYE (@elmaalignjaay) July 15, 2025



Une image éloquente a balayé les rumeurs persistantes de tensions entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Alors que le Chef de l’État s’apprêtait à s’envoler pour Cotonou (Bénin) pour une visite de travail, Ousmane Sonko est venu l’accompagner à l’aéroport, affichant une complicité manifeste.Les deux hommes ont échangé une accolade chaleureuse, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir la société civile sénégalaise. Alioune Tine, fondateur du Think-Tank AfricaJom Center, a exprimé sa satisfaction sur X (ancienneTwitter) : « Mashallah, ganaw ay jamm. Yalna Jamm sax ci Rewmi » (Après les problèmes, la paix. Que la paix règne dans le pays, en wolof).Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a lui aussi réagit en ces termes : "Unis par une estime réciproque, une loyauté sans faille et ne vision partagée celle d’un Sénégal fort, souverain, prospère et uni (...).Il a poursuivi : " Rien, absolument rien, ne saurait briser le lien indéfectible qui unit le Président de la République (...)"Ces réactions soulignent l’importance de cette démonstration de cohésion au sommet de l’État, perçue comme un signe rassurant pour la stabilité politique du pays.