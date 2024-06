🔴Spécial MidiKeng sur les Assises de la justice avec le juge Cheikh Tidiane Lam et de Me Ayé Boun Malick Diop

Après la fin des travaux des Assises de la justice, place au débrief. Le juge Cheikh Tidiane Lam, rapporteur de la Commission modernisation de la Justice, et Me Ayé Boun Malick Diop, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), sont les invités de Midikeng sur PressAfrik Tv HD de ce jeudi.

Ils vont discuter sur les recommandations formulées lors des Assises, ainsi que sur les défis et les opportunités pour la modernisation du système judiciaire au Sénégal.

Moussa Ndongo

