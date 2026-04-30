🛑 Direct | Processus électoral: le ministre de l’Intérieur pilote des concertations mais...

Le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, pilote ce jeudi une rencontre de concertations politiques avec les partis politiques et acteurs de la société civile, à Dakar. PressAfrik TV vous invite à suivre l'événement en direct.

Charles KOSSONOU

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