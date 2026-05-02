Transport aérien : les travailleurs s’opposent à une prise de contrôle majoritaire d’Air Sénégal sur 2AS

Le Syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités connexes du Sénégal rejette fermement le projet d’octroyer 75 % des parts de la société d’assistance aéroportuaire 2AS à Air Sénégal. Réunis vendredi, les syndicalistes alertent sur les risques économiques d’une telle décision, estimant qu’elle pourrait fragiliser davantage 2AS et menacer des centaines d’emplois.



Selon le secrétaire général du syndicat, Alassane Ndoye, cette orientation intervient dans un contexte de profondes mutations du secteur aérien, marqué notamment par les difficultés de la compagnie nationale. « La compagnie qui veut vous racheter, qui est malade, peut vous contaminer », a-t-il averti, dénonçant une volonté de « phagocyter » une entreprise qu’il considère comme une réussite depuis sa création en 2017.



Actuellement actionnaire à hauteur de 49 % dans 2AS, Air Sénégal pourrait voir sa participation fortement augmenter, une perspective que les travailleurs jugent dangereuse. Le syndicat préconise plutôt une redistribution plus équilibrée du capital, avec environ 30 % pour la compagnie nationale et l’ouverture à des partenaires stratégiques capables d’apporter des financements et des équipements.



Les travailleurs craignent en effet qu’un contrôle majoritaire d’Air Sénégal n’expose 2AS à des risques financiers accrus, notamment en cas de recours à l’endettement. « En cas de défaut de paiement, c’est tout le monde qui en pâtit », souligne Alassane Ndoye, rappelant que près de 1 000 familles dépendent directement de cette structure.



Au-delà du rejet de cette option, le syndicat appelle à une révision du pacte d’actionnaires et à une meilleure prise en compte des intérêts des travailleurs, notamment à travers leur intégration comme salariés, conformément aux engagements initiaux du projet. Il insiste également sur la nécessité de repenser le modèle économique du secteur, citant en exemple d’autres compagnies africaines comme Air Côte d’Ivoire, aujourd’hui rentable.



Les syndicalistes préviennent enfin qu’ils ne resteront pas passifs face à des décisions qu’ils jugent contraires à leurs intérêts, et appellent les autorités à privilégier une approche concertée pour garantir la viabilité de 2AS et la stabilité du secteur, livre la RFM.