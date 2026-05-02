Sa Thiès vs Ada Fass : premier face-à-face explosif à Paris avant le combat royal

Le combat royal, officialisé le week-end dernier par Baye Ndiaye, patron d’Albourakh Events, entre déjà dans une phase décisive. Une semaine après sa ficelle, les deux lutteurs vont se faire face pour la première fois.

Ce face-à-face se tiendra au Dojo de Paris, en marge de la 2e édition du Festival international de lutte. L’ambiance s’annonce électrique, avec un Ada Fass déterminé à défier sans retenue son adversaire, désormais Roi des arènes après son succès sur Modou Lô.

À cette occasion, Baye Ndiaye devrait également lever le voile sur la date du combat, prévue en début de saison 2026-2027.

Par ailleurs, le public assistera le même jour à une autre affiche alléchante : le duel entre Siteu et Gris Bordeaux, programmé à partir de 16h00 GMT au Dojo de Paris.

Vainqueurs respectifs de Modou Lô et Eumeu Sène, Sa Thiès et Ada Fass se retrouvent ce samedi 2 mai à Paris pour leur première confrontation verbale.