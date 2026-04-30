Rencontre ministre de l'Intérieur et les partis politiques : les appréciations de l’expert électoral Ndiaga Sylla

L’expert électoral Ndiaga Sylla affirme prendre acte des clarifications apportées par le ministre de l’Intérieur et ses services concernant la finalisation des réformes et le processus électoral.



Toutefois, il souhaite « être éclairé sur la structure qui sera chargée d'organiser les prochaines élections (MINT ou CENI ?) ». Selon lui, il semble pertinent « d'examiner toutes les implications liées au basculement automatique », notamment en ce qui concerne la « carte électorale, comme l'augmentation du nombre d'électeurs par bureau de vote et la réduction du stock mort dans le fichier électoral ».



Pour moderniser le système de parrainage, Ndiaga Sylla exhorte l'instauration d’une automaticité, comme préconisé depuis 2019 par la société civile. « On pourrait s'inspirer du modèle ivoirien, où les candidats reçoivent des tablettes remises par la CEI et reliées au fichier électoral pour effectuer la collecte des parrainages », a-t-il indiqué.



En ce qui concerne la loi sur les partis politiques, qui n'a pas été réformée depuis plus de 35 ans, l’expert électoral estime que « notre pays ne devrait pas faire moins que les autres ».



Pour le président du Dialogue citoyen, il est également crucial de souligner « qu'en plus de la loi sur les partis politiques, nous attendons une législation spécifique sur le financement des partis politiques et des candidats ».



Enfin, Ndiaga Sylla souligne que les « modalités d'accès au fichier électoral pourraient être définies dans la partie réglementaire du code électoral afin de prévoir un contrôle systématique avant et après toutes révisions des listes électorales, ainsi qu'un audit indépendant en cas de besoin, pour assurer sa fiabilité et, partant, rassurer les acteurs et restaurer la confiance ».