08 Mars 2018 : Maïmouna Ndoye Seck décorée par les femmes du secteur aéronautique

Dans son discours de bienvenu, le directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa) a soutenu que « LAS, est sans aucun doute la société qui emploie le plus de femmes sur la plate-forme de l’aéroport, en effet près d’un employé sur 3 est une femme. On les retrouve dans des fonctions variées, et pas seulement celles que l’on croit réservées à la gente masculine ». Et Xavier Mary de poursuivre que « comprendrez que je suis très fier d’être le Directeur qui a le plus grand nombre de femmes autour de lui ».



Il regrette, car « même si notre société évolue, nous observons de véritable retour en arrière dans certaines parties de notre planète ». Pour cela, « la Journée internationale de la femme est donc un moment pour encourager la mobilisation et le militantisme pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. »



Venue présider la cérémonie, Madame Maïmouna Ndoye Seck, a félicité le Comité d’Initiative des Femmes Unies de l’Aviation Civile qui a été mis en place pour fédérer l’action des différentes femmes du secteur aéronautique lors de cette journée. La ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires a été décorée par les femmes pour son engagement qui s’est exprimé à travers la réussite de l’ouverture de l’AIBD et le transfert des activités de Dakar à Diass.

Un panel a regroupé lors de la manifestation des représentantes de l’ancienne génération et la nouvelle, des femmes expertes en leur domaine et dévouées pour la cause de l’aviation civile sénégalaise.