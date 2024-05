AIBD : les agents de la TSA suspendent provisoirement leur grève

Les travailleurs de la Teranga sûreté aéroportuaire (TSA) ont décidé de suspendre provisoirement leur mot d'ordre de grève. Cette décision fait suite à leur demande d'audience auprès du ministre de tutelle, après plus d'une semaine de mouvement d'humeur.



Condamnant les démarches de leurs centrales syndicales qui, après leur rencontre avec le ministre, peinent à rendre compte à la base, faute de légitimité auprès de la majorité des agents de TSA, les seuls interlocuteurs et délégués du collectif des contestataires, dont Mouhamed Nazir Faye, Mbaye Diagne Diaw, Mouhamadou Fall Diédhiou, El Hadji Malick Fall, Yaye Khady Diop et Pape Modou Guèye disent attendre de rencontrer le ministre pour lui exposer tous leurs problèmes.



Ils précisent que les centrales ainsi que leurs représentants qui ont rencontré le ministre se sont empressés de porter un plaidoyer en ignorant les véritables causes. Le collectif rappelle que « beaucoup de ces hôtes du ministre ont tourné le dos aux agents et depuis fort longtemps ».