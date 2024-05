Guédiawaye : un ministre du gouvernement de Sonko attributaire d'un terrain dans la bande des filaos

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de suspendre la délivrance des baux dans certaines zones de la capitale sénégalaise, mais aussi à Thiès (70 kilomètres de Dakar) et Saint Louis (nord). Selon une information relayée par le journal "Les Echos", un des membres du gouvernement, très proche de Ousmane Sonko, serait un attributaire d'un terrain sur la bande des filaos, sise à Guédiawaye.



Selon le canard, il est attributaire du lot GW 1227. Le terrain lui a été attribué le 23 juillet 2021. Peut-être qu'il a déjà régularisé son terrain en gardant soigneusement son bail. Sinon, en tant que ministre, il peut faire partie des gens qui bénéficient de dérogation.



La bande des filaos est cette étendue de végétation qui ceinture Guédiawaye et ses environs. Elle est en train d’être balayée par un décret de l’ancien Président Macky Sall au profit de projets immobiliers. Plusieurs associations dénoncent cette décision de l’ancien chef de l’État qui, disent-elles, menace les dunes et expose les populations riveraines à l’avancée de la mer, entre autres méfaits.