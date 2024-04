1 137,6 kg de cocaïne saisis à Kidira : le convoyeur toujours en fuite

Au Bureau régional des douanes de Kidira (région de Tambacounda), l'effervescence règne depuis la saisie record, le 14 avril dernier, d'une cargaison de cocaïne dépassant la tonne, découverte à bord d'un camion frigorifique en provenance du Mali. Depuis hier lundi, les douaniers locaux bénéficient d'un renfort de poids venu de Dakar. Selon L'Observateur, le convoyeur de la drogue est toujours en fuite.



Parallèlement à cette opération, le Parquet du Tribunal de grande instance de Tambacounda va bientôt ouvrir une enquête judiciaire pour identifier les responsables de ce trafic. Le convoyeur ayant réussi à s'enfuir, la cargaison et le camion ont été laissés sur place pour les besoins de l'enquête. Le Parquet local devrait confier le dossier à la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) basé à Dakar, en raison de son expertise et de sa compétence nationale.



« Le convoyeur de cet important stock de cocaïne est parvenu à entrer en cavale, laissant sur place la cargaison et le camion frigorifique qui contenait la came. Pour les besoins de l'enquête judiciaire qui devrait permettre d'identifier les acteurs de ce trafic, le Parquet local va diligenter au plus vite une délégation judiciaire. Le dossier devrait être confié aux éléments de la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), basés à Dakar », ont soufflé des sources proches du dossier.



La découverte de cette cargaison a eu lieu dimanche 14 avril vers 20 heures, lorsque les douaniers de la Brigade de Kidira ont immobilisé un camion frigorifique en provenance du Mali. Après un ciblage minutieux, le scanner des douanes a révélé la présence de 1 137,6 kg de cocaïne dissimulés dans le double fond du véhicule, d'une valeur estimée à 91 milliards de FCFA.