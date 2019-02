1.5 Million remis par jour aux journalistes de la caravane de Madické : le Directeur de campagne et le Synpics démentent

Les journalistes de la caravane du candidat « Madické 2019 » ont porté une réplique salée à la patronne de Saphir Fm Ndella Madior Diouf. Cette dernière à l’émission « Temps de Campagne » de la Sentv a ouvertement soutenu que les journalistes de la caravane de Madické Niang recevaient au quotidien 1.5 millions de francs CFA . Suite à cela, le chargé des revendications du Synpics, Makhaly Diack est sorti pour démentir ainsi que le directeur de campagne de Madické Niang.



« Ce que Ndella Madior Diouf dit n’est qu’un tissu de mensonges. On a tous les problèmes du monde dans cette caravane. La prise en charge a été plus que défectueuse. On ne dort pas assez, on ne mange pas à notre faim et on voyage à tout moment. Nous sommes des professionnels et on a décidé de travailler pour nos rédactions et pour nous même et non pas pour Madické. Même si on fait du service public. Quand certaines rumeurs portent atteinte à notre réputation, il est temps que ça arrête. Nous tenons à notre crédibilité et à notre dignité », peste Makhaly.



Le journaliste n’était pas le seul à démentir cette information, car le directeur de campagne Madické Niang, Habib Sy a également recadré la dame avant de féliciter les journalistes. «C’est une erreur de communication de la part de Ndella. Mais le candidat Madické remercie les journalistes qui ont abattu un travail professionnel en cette campagne électorale », soutient-il dans les colonnes du quotidien "Les Echos".