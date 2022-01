1/8e de finale CAN: Les Comores sans gardien de but demain contre le Cameroun

Pour sa première participation, les Comores ont réussi l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finales de la CAN. Mauvaise nouvelle pour les « Cœlacanthes », touchés par le Covid, ils seront privés de 12 de leurs joueurs dont le coach et les deux gardiens restants de la sélection. Le premier gardien s’étant blessé ne saura pas disputer la rencontre face aux Lions Indomptables.



« On ne perd pas espoir, on espère rapidement trouver des solutions » confie le coach de cet archipel de 850 000 habitants. Le règlement de la compétition indique que tant que l'équipe dispose de 11 joueurs, peu importe leur poste, le match peut se jouer et ne sera donc pas reporté, rappelle l’AFP.