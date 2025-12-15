Réseau social
Guinée-Bissau: un proche de l'ex-président Embalo arrêté lors de son arrivée à Lisbonne

Un proche du président destitué Umaro Sissoco Embalo a été arrêté dimanche à son arrivée à Lisbonne, en possession de valises contenant environ cinq millions d'euros en espèce. L'épouse de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord de l'avion, mais n'a pas été arrêtée, selon la police judiciaire portugaise.



La police judiciaire portugaise a annoncé avoir arrêté un ressortissant étranger ce dimanche matin, à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisbonne. L'homme interpellé est un proche d'Umaro Sissoco Embalo, il va être rapidement présenté devant un juge.
 
Arrivé de Guinée-Bissau, celui-ci est soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Selon le communiqué, les bagages du suspect contenaient environ cinq millions d'euros en espèces.
 
L'épouse de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord du même avion, mais n'a pas été arrêtée, selon la presse portugaise. Une enquête a été ouverte par la police judicaire, en collaboration avec l'administration fiscale, sur la base d'un renseignement anonyme.
 
D'après le système de suivi des vols, l'appareil a décollé de Marrakech le samedi 13 décembre, a fait escale à Bissau et a atterri à Lisbonne le même jour. Le vol avait initialement été classé comme militaire, mais sa mission semble être bien éloignée des déclarations effectuées auprès des autorités portugaises.
RFI

Lundi 15 Décembre 2025 - 10:11


