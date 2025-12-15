À la Une: Guinée et Centrafrique, deux présidentielles jouées d’avance

La presse guinéenne est unanime : l’évènement du week-end aura été le grand rassemblement en faveur du général Mamadi Doumbouya, candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre. C’était samedi à Kankan, la deuxième ville du pays après la capitale Conakry.



« La forte affluence enregistrée, la densité de la participation et l’occupation structurée de l’espace urbain témoignent d’un moment politique majeur, largement relayé par les observateurs et les médias », relate le site AfricaGuinée qui poursuit : « par son ampleur et sa visibilité, cette mobilisation réussie aujourd’hui à Kankan, s’inscrit comme un signal politique fort dans le paysage national pour l’accession du président Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême ».



Guinée News renchérit : « à ce stade de l’échéance électorale, jamais une mobilisation populaire d’une telle ampleur n’avait été enregistrée. Dans cette dynamique exceptionnelle, la région de Kankan se distingue particulièrement, portée par le leadership affirmé de Sékou Bill Condé, directeur régional de campagne ».



Celui-ci est d’ailleurs présent sur la majorité des photos publiées par le site : carrure imposante à l’image de son mentor, et casquette et tee-shirt blanc siglés « GMD président », GMD pour « général Mamadi Doumbouya ».



Doumbouya en roue libre…

Pour Le Pays au Burkina Faso, « le doute n’est plus permis en Guinée Conakry. Le président Mamadi Doumbouya fera mordre la poussière à ses huit challengers. (…) Mamadi Doumbouya est d’autant plus en roue libre que ni l’opposant historique, Cellou Dalein Diallo, ni le président évincé, Alpha Condé, ne sont dans les starting-blocks. Autant dire qu’il n’y a que des candidats de moindre envergure qui accompagnent le président-général à cette course au palais de Sékhoutoureya. Il n’y a qu’à voir les moyens déployés sur le terrain par les différents candidats, pour s’en convaincre. Pendant que Mamadi Doumbouya mène une campagne presqu’à l’américaine, les autres concurrents, faute de moyens pour soulever des foules, font dans la campagne de proximité, pour espérer glaner des voix ».



Un boulevard pour Touadéra

En Centrafrique, à présent, « la campagne pour le quadruple scrutin – présidentiel, législatif, municipal et régional – du 28 décembre a débuté samedi, avec des meetings à Bangui de plusieurs candidats, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra. (…) Des milliers de personnes, constate Jeune Afrique, se sont déplacées au Stade 20 000 places de la capitale, en soutien au chef d’État, candidat du Mouvement cœurs unis, le parti de la majorité présidentielle. Le président Touadéra avait récemment fait modifier la Constitution, rappelle le site panafricain, afin de l’autoriser à briguer un troisième mandat. Son principal concurrent, Anicet-Georges Dologuélé, opposant et candidat du parti URCA, a sillonné la capitale à la tête d’un cortège ambulant ».



Il y a quelques jours Le Journal de Bangui écrivait : « cette présidentielle de 2025 s’annonce comme un moment charnière pour la Centrafrique. Si Faustin-Archange Touadéra part avec un avantage institutionnel considérable, ses challengers Dologuélé et Dondra en tête entendent capitaliser sur l’usure du pouvoir et l’aspiration croissante à un renouvellement démocratique ».



L’avantage au sortant…

Reste que là aussi, les jeux semblent déjà faits… « Faustin-Archange Touadéra est serein, constate Jeune Afrique. En tout cas, c’est ce qu’il aime dire à ses interlocuteurs. En bon mathématicien – il a enseigné cette matière à l’université de Bangui –, peut-être fait-il même l’addition de ses soutiens, politiques et financiers, pour arriver à cette conclusion. Tandis que ses adversaires, notamment Anicet-Georges Dologuélé ou Henri-Marie Dondra, se retrouvent confrontés à l’habituelle question du manque de moyens des opposants, le chef de l’État n’a pas ce problème. Les caisses de son parti se sont remplies à l’approche de l’échéance électorale, et lui-même sait pouvoir compter sur de généreux donateurs. L’avantage du sortant. Mais aussi, pointe encore Jeune Afrique, le résultat de la mise sur pied d’un hétéroclite réseau où se côtoient ministres, hommes et femmes d’affaires, conseillers de l’ombre ou alliés étrangers. Tissée en particulier depuis 2016, cette toile – qui a tendance à se confondre avec l’économie de la Centrafrique elle-même – est un avantage certain ».



Et on revient au Pays à Ouagadougou qui est sur la même ligne : « sauf cataclysme, Touadéra remportera, au soir du 28 décembre prochain, haut la main, la présidentielle dont le seul enjeu est le taux de participation ». Et ce, malgré « les difficultés liées au retrait des cartes d’électeurs, malgré l’insécurité provoquée par les groupes armés qui continuent de sévir dans certaines zones du pays, en dépit de la présence de la force de maintien onusienne, la Minusca, des sociétés militaires russes et des forces rwandaises (…). »