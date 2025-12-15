Farba Ngom au PJF : arrivé en ambulance, le site barricadé sous haute sécurité

Farba Ngom a comparu ce lundi 15 décembre devant le juge du premier cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition au fond, dans le cadre du dossier qui lui a valu un mandat de dépôt le 27 février dernier.
Le député et maire des Agnams est arrivé dans la matinée au PJF, transporté à bord d’une ambulance et acheminé sous forte escorte. Le véhicule sanitaire était stationné devant le bâtiment abritant la juridiction.
Un important dispositif sécuritaire a été déployé pour prévenir tout rassemblement de ses partisans. L’accès à la zone a été strictement contrôlé : la circulation automobile a été déviée vers les ruelles de la Cité Keur Gorgui et même les piétons ont été contraints d’emprunter des voies secondaires. Les forces de l’ordre filtrent rigoureusement les entrées et sorties, l’accès à l’enceinte du PJF étant soumis à un contrôle strict.
Farba Ngom est mis en cause dans l’affaire portant sur des transactions financières jugées suspectes, d’un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, révélées dans un rapport de la CENTIF. Il est notamment poursuivi pour « blanchiment de capitaux », des accusations qu’il rejette catégoriquement depuis l’ouverture de la procédure.
