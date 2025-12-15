Sommet de la Cédéao: les dirigeants ouest-africains réaffirment leur «tolérance zéro» pour les putschs militaires

Après le coup d'État du mois dernier à Bissau et le putsch manqué du 7 décembre à Cotonou, la situation politique en Guinée-Bissau et au Bénin a figuré - avec la question du terrorisme - en bonne place de l'ordre du jour du 68e sommet des chef d’États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui s'est déroulé dimanche 14 décembre au Nigeria.



Avec beaucoup de gravité, le chef de l'État sierra léonais, Julius Maada Bio, qui est aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation, a ainsi rappelé à ses pairs la nécessité de consolider une institution désormais constituée de 12 membres, qui avait commencé l'année affaiblie par le départ de trois de ses fondateurs, le Mali, le Niger et le Burkina Faso.



Une plus grande intégration régionale ne pourra avoir lieu qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent, a-t-il aussi défendu. À cette fin, « nos ministres des Finances et nos ministres de la Défense avancent sur les modalités d'un financement durable et se préparent à lancer une brigade antiterroriste forte de 1 650 hommes d'ici à la fin de 2026 », s'est-il félicité, rappelant toutefois qu'il fallait « concilier sécurité, gouvernance, éducation et création d'emplois ».



À propos de la bonne gouvernance justement, malgré des approches et des sensibilités parfois divergentes, les dirigeants ouest-africains se sont retrouvés sur un dénominateur commun, se disant tous absolument opposés aux putschs militaires. « Nous savons tous que les coups d'État représentent un pas en arrière pour nos pays. Dans la Cédéao, il y a une tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement. La réactivité dont ses dirigeants ont fait preuve dans le cas du Bénin est là pour confirmer cette doctrine », a déclaré Umar Alieu Turay, le président de la commission de l'organisation, alors que personne n'a remis en cause l'intervention express du Nigeria à Cotonou.



Menaces de sanctions ciblées

En application de ce principe, les dirigeants ouest-africains ont rejeté le programme de transition proposé par la junte militaire au pouvoir à Bissau et une nouvelle fois réclamé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel dans le pays, exigeant la mise en place d'une transition courte et inclusive dans laquelle les forces politiques bissau-guinéennes sont largement représentées.



Ils ont aussi exigé la libération de tous les prisonniers politiques et des membres de la société civile détenus depuis l'arrêt du processus électoral. Si ces derniers ne se sont pas prononcés à ce stade sur d'éventuelles sanctions, ils ont en revanche afficher la possibilité de cibler les personnes qui empêcheraient la mise en place des mesures préconisées. Une nouvelle mission de haut niveau devrait s'envoler dans les prochains jours pour Bissau pour rencontrer les dirigeants de la junte.



Julius Maada Bio a enfin exhorté ses partenaires à faire en sorte que la Cédéao ne soit plus un espace de crises mais une terre d'opportunités. Dans cette perspective, il a tenu à mettre le cap sur 2027 et le lancement prévu d'une monnaie unique aux pays de l'organisation. Une tâche qu'il incombera notamment au Sénégal de préparer puisqu'à compter du mois de juillet prochain, c'est l'un de ses ressortissants qui recevra pour mission de présider la commission de la Cédéao. Son président, Bassirou Diomaye Faye, devrait faire part de son choix dans quelques mois.