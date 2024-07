100 premiers jours : 🔴Suivez en direct la conférence de presse de Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye tient une conférence de presse ce samedi 13 juillet, au Palais de la République à 21 heures. Cette rencontre, marquant ses « 100 premiers jours » au pouvoir, sera une occasion pour le Président Faye de répondre aux questions des journalistes.



Face à la RTS, GFM, Walfadrji, Sud FM, APS et Sanslimites, le chef de l’Etat, va discuter de la bonne gouvernance, de la baisse des prix de certains produits de première nécessité, de la lutte contre la corruption et des missions d’audit. Le Président Diomaye va évoquer également l’état de la nation et les perspectives de son gouvernement. Mais aussi les dossiers chauds sur la polémique autour de la déclaration de politique générale, le foncier entre autres sujets.