12ème édition de la journée nationale des malades mentaux : Ansoumnana Dionne invite le Président Diomaye à visiter son centre

L'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux a célébré la 12 ème édition de la journée nationale des malades mentaux errants au centre Ansoumana Dione de Kaolack. Le thème de cette année est : "la responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants". Ansoumana Dionne coordonnateur du centre a profité de cette occasion pour tendre la main à l'Etat. Le natif de Kaolack est connu pour ses combats tendant à rendre les malades mentaux leur dignité. Cette main tendue envers les autorités reste une invite pour l'appuyer dans sa mission.



" Les familles des pensionnaires, anciens malades mentaux guéris qui ont fait part de leur satisfaction constituent pour nous une grande satisfaction. Ce premier juin 2024 restera dans les mémoires. C'est pourquoi, j'invite encore ici le chef de l'Etat son excellence, Bassirou Diomaye Faye à venir visiter ce centre", a dit Ansoumana Dionne.



Et, il poursuit, "la problématique des malades mentaux errants pose toujours problème. C'est une question de sécurité publique. La présence d'un malade mental dans la rue est un danger et pour lui-même et pour la société. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de familles de malades mentaux, plus d'une trentaines de malades mentaux errants étaient dans la salle. Des dizaines continuent à suivre les traitements. D'autres viendront en début de semaine".