140 Sénégalais morts en mer: dans le déni total, le ministère de l'Intérieur tire sur l'OIM et dément le chef de l'Etat

Dans un communiqué rendu public vendredi soir, le ministère de l'Intérieur, par le biais de son Secrétaire général, a jugé infondés, les chiffres avancés par l'Organisation Internationale pour les Migrants (OIM), sur le catastrophe en mer, après l'explosion d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis.



"Le Ministère de l'Intérieur tient à préciser que ces informations sont infondées", lit-on dans le communiqué. Qui indique: "A la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'Etat ont récupéré six (06) corps sans vie repêchés, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020, par un navire privé de pêche"



Pour ce qui s'agit de la pirogue qui a pris feu, le Ministère de l'Intérieur affirme que "lors des accidents en mer intervenus, le 22 octobre et dans la nuit du 25 et 26 octobre 2020, les services de secours ont respectueusement sauvé cinquante-et-une (51) et quarante (40) personnes. Aucun décès rattaché à ces accidents n'a été, pour l'instant établi".



Pour rappel, dans un tweet en date du 25 octobre et parant du même accident que relate le Ministère de l'Intérieur, le chef de l'Etat rapporté une dizaine de "jeunes compatriotes". ​



"C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes. Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes", avait-il écrit sur le réseau social.