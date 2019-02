146 terroristes tués dans une riposte de l’armée burkinabè

Cette opération a été menée par l'armée en réaction à plusieurs attaques dans les départements de Kain et Banh dans la région du nord, et de Bomboro dans la région de la boucle du Mouhoun.



Ces attaques interviennent au moment où se tient à Ouagadougou la capitale, une réunion des responsables de la sécurité et de l'économie des pays membres du G5 Sahel, en prélude à la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation.



A cette occasion le chef d'État burkinabè Rock Marc Christian Kabore prendra la présidence de la force conjointe du G5 Sahel .