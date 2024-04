Ligue 2 : l’AS Douanes bat Wally Daan et devient leader, HLM Dakar domine Thiès FC, DUC surprend Demba Diop

L’AS Douanes a pris les commandes du championnat de Ligue 2 après sa victoire (2-1) sur Wally Daan ce samedi pour le compte de la 21e journée. Victorieux face à Thiès FC, HLM Dakar s’est de son côté, fait une place dans le trio de tête du championnat.



Changement à la tête de la Ligue 2. L’AS Douanes devient le nouveau leader du championnat. Les gabelous se sont imposés ce samedi face à Wally Daan (2-1) dans un duel de haut du tableau. Grâce à ce succès, l’AS Douanes (35 points +7) éjecte Wally Daan (35 pts+6) de son fauteuil de leader pour y prendre place avec un meilleur différence de buts.



N’ayant plus gagné depuis quatre journées, l’équipe Thiessoise de Wally Daan devra vite se ressaisir pour ne pas être largué dans la course au titre.



Au stade de Ngor, la RS Yoff s’est imposée contre AJEL sur le même score de 2-1. Une victoire qui propulse l’équipe Yoffoise à la 5e place du championnat à cinq points de la première place. Le club de l’ASC HLM Dakar quant à lui s’est mêlé dans la lutte pour le titre grâce à son succès 3-1 face à Thiès FC qui reste proche de la zone rouge.



En déplacement ce samedi, DUC et Niarry Tally ont respectivement battu Demba Diop FC (0-2) et CNEPS Excellence (0-1).





Programme de la 21e journée





Samedi 27 avril 2024



Stade Maniang Soumaré



CNEPS / Niarry Tally 0-1



Stade municipal de Ngor



17h00 : RS Yoff / AJEL de Rufisque



Stade Caroline Faye



Demba Diop FC / DUC 2-0



Stade Djagaly Bagayoko



AS Douane / Wally Daan 2-1



Dimanche 28 avril



Stade Maniang Soumaré



17h00 : Amitié FC / Keur Madior



Stade Alboury Ndiaye



17h00 : Ndiambour / Oslo F.A



Stade municipal HLM



HLM de Dakar / Thiès FC 3-1