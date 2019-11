17 rhinocéros noirs sud-africains au Malawi

Au Malawi, les autorités ont décidé de réintroduire, dans des parcs, des espèces de rhinocéros noirs qui ont pratiquement disparus de ce pays.



L'Afrique du Sud a remis mercredi 17 rhinocéros noirs aux autorités du Malawi qui ont décidé, à travers un projet, de réintroduire cette espèce disparue du pays depuis plusieurs années.



L'information a été publiée mercredi en milieu de journée par Africa Parks, dirigée par le prince Harry, qui a réhabilité et gère une douzaine de parcs dans dix pays.



L'ONG a précisé que les animaux ont déjà quitté la réserve d'Ezemvelo en Afrique du Sud.



Africa Parks révèle qu'après huit heures de route ils ont été libérés dans le parc national Liwonde, dans le sud du Malawi.



"Il s'agit d'une des plus grandes réintroductions internationales de rhinocéros noirs," a déclaré Peter Fearnhead, un responsable d'Africa Parks.



L'opération a été effectuée en liaison avec le Fonds mondial pour la nature (WWF, Afrique du Sud) et les gouvernements du Malawi et de l'Afrique du Sud.



Par le passé nombreux en Afrique sub-saharienne, les rhinocéros noirs ont d'abord été victimes des chasseurs occidentaux puis des récurrentes d'attaques de braconniers qui les ont décimés.