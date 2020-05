190.000 morts en Afrique prédits par l'Oms : L'UE estime qu'il faut "avoir un langage fort, mais pas au sens d'annoncer une catastrophisme"

L’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal n’a pas apprécié la prédiction de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui, dans un rapport publié le 9 mai dernier, a révélé que la pandémie du coronavirus peut faire 83 000 voire 190.000 morts en Afrique. Selon Irène Mingasson, la situation est très sérieuse partout (en Asie, en Europe, comme en Afrique), mais ce n’est pas raison d’être alarmiste au sens d’annoncer une catastrophisme qui est démentie par la situation constatée actuellement le contient.



« Il faut sonner l’alarme, il faut surtout sonner l’alerte. Il faut être alerte à ce qui se passe. Ce virus, touche tout le monde a des effets dévastateurs au niveau de la santé et parce qu’il faut prendre des mesures pour le contenir à des effets corollaires, économiques et sociaux qui sont très graves », a-t-elle déclaré dans l’émission Jury du dimanche de Iradio.



Poursuivant son analyse, elle a ajouté : « Certes, il y a des vulnérabilités qui sont spécifiques au contexte africain, mais ces vulnérabilités étant différentes en Europe, ça n’a pas empêché l’Europe d’être frappée très profondément ».



Ce qui veut dire, dixit-elle, que le système de santé européenne « n’était pas plus prêt qu’ailleurs pour rencontrer une situation de cette ampleur aux impacts assez différents, d’un pays européen à l’autre. En tout cas, personne n’était prêt. Les vulnérabilités existent ici et là ».



Mme Mingasson est d’avis qu’il est bon d’avoir un langage fort pour sonner l’alerte parce que c’est très sérieux, on l’a vu eu Europe et en Asie mais c’est très sérieux en Afrique aussi .



Mais, selon elle, « être alarmiste au sens d’annoncer une catastrophisme qui est démentie par les faits parce que à vrai dire l’Afrique est résiliente, les dirigeants ont pris des mesures fortes tout de suite pour contenir le phénomène pour aplanir la courbe de la pandémie. Ce qui était d’ailleurs une stratégie qui était suivie en Europe aussi et pour cela, il faut un certain nombre de mesures », a-t-elle proposé.



Donc au contraire, croît-t-elle fort, «il faut être conscient de ce que l’on voit pour l’instant en terme de résultats de conjointement de la pandémie. Mais n’empêche que la sonnette d’alarme doit toujours raisonner dans son oreille.



Irène Mingasson invite les africains à ne pas se relaxer après l'annonce de l'allègement des mesures de l'état d'urgence. «Nous devons, même si on voit aujourd’hui, au Sénégal, en Côte-d’Ivoire et alentour, une certaine relaxation des dispositifs, en aucune façon, un message qui devrait inciter tout le monde à se relaxer dans ses comportements de vigilances et de précautions », a-t-elle conclu.