1er tour préliminaire Ligue des Champions: le Casa Sports affrontera la JS Kabylie

Pour son retour en Ligue des champions de la Confédération africaine de Football (CAF), le Casa Sports est tombé sur du très lourd. Champion du Sénégal et de la Coupe du Sénégal, le club ziguinchorois a hérité de la Jeunesse sportive de Kabilye (JSK) au premier tour des préliminaires de la compétition.



Le match aller est prévu entre le 9 et le 11 septembre, le retour est calé dans l’intervalle des 16 et 18 septembre 2022.



Si le Casa passe cette étape, il va croiser le vainqueur de l’opposition entre ASKO (Togo) et le FC Nouadhibou (Mauritanie).



Le deuxième tour aller se jouera les 7 et 9 octobre. Les rencontres retour se tiendront les 14, 15 et 16 octobre 2022.