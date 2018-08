2019: Moustapha Cissé Lô détient «la méthode pour faire réélire Macky Sall dès le premier tour»

« Je suis prêt. Je vais engager le combat dans les 19 communes pour amasser le maximum de voix possible pour la réélection de Macky Sall. Je connais la méthode qu’il faut et la manière pour donner une victoire éclatante au (au Président) au soir du 24 février 2019 », a dit Cissé Lô, dans le journal Libération.



Le vice-président de l’Assemblée nationale va lancer le 30 septembre son mouvement politique. Il a annoncé qu’il peut se « rendre notamment à Pikine, Guédiawaye, Touba pour faire réélire Macky Sall dès le premier tour avec une victoire entre 55 et 65% ».



A six mois de l’élection présidentielle au Sénégal, plusieurs candidats dont le maire emprisonné, Khalifa Sall, Cheikh Hadjibou Soumaré, Aboulaye Baldé et Samuel Sarr, ont montré leur désir de faire face à Macky Sall, qui va briguer un second mandat.