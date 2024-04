Mairie de Dakar : Barthélemy Diaz veut rencontrer le Président Bassirou Diomaye Faye

Lors de l'ouverture de la nouvelle session du Conseil municipal de Dakar, Barthélemy Dias a annoncé son intention d'envoyer une demande d'audience au Président Bassirou Diomaye Faye. Cette démarche vise à établir un dialogue constructif et à exposer les grandes orientations ainsi que les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission en tant que maire de Dakar, informe Les Échos.



Malgré les différends politiques passés, Barthélemy Dias souhaite "instaurer une relation cordiale et Républicaine avec les nouvelles autorités". Il rappelle avoir adopté une démarche similaire avec le Président Macky Sall par le passé.



Au cours de cette session du Conseil municipal, plusieurs points à l'ordre du jour ont été abordés, avant que le maire ne renvoie les conseillers en commission pour préparer l'examen et le vote des projets prévus pour la semaine suivante. Barthélemy Dias a également évoqué les préparatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) 2026, avec la réception des responsables d'Agéroute et de l'Agence française de développement pour des discussions.



Enfin, en abordant la question de la fête du 1er mai, le maire de Dakar exprime son espoir que la grève des travailleurs des collectivités territoriales puisse bientôt trouver une résolution favorable.