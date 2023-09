21e anniversaire Joola: les leçons du naufrage ne sont toujours pas tirées, selon le Comité des familles de victimes

Le Comité d’Initiative pour l’érection du mémorial-musée « Le Joola » tient à rappeler aux autorités que « les familles de victimes exigent toujours la construction d’un mémorial musée pour assurer le devoir de mémoire et renforcer le système de prévention des risques et catastrophes, a déclaré, mercredi Samsidine Aidara, membre dudit comité.



A travers le thème de cette année « Sauver des vies en tirant les leçons du joola », M. Aidara a souligné que « les leçons du joola n’ont toujours pas été tirées ».



Selon lui, l’incivisme, l’indiscipline et la corruption sont devenus des normes sociales, aussi les risques dans les services de transport sont toujours très élevés notant que « ceux qui sont charger de veiller à la sécurité des populations baissent les bras ».



« L’analyse de la situation que nous avions faite l’année dernière à l’occasion du 20ème anniversaire reste malheureusement très actuelle », a ajouté Samsidine.



Qui précise que « la question de la prise en charge des orphelins et celle de l’édification d’un mémorial ont connu quelques avancées, mais celles concernant le renflouement, la justice sont, par contre, toujours au point mort.



« Le comité invite toutes les populations à se joindre à lui pour faire du 21ème anniversaire une journée du souvenir », a conclu M. Aidara.