21e journée Premier League : Chelsea frappe fort et pointe à la 2e place, Liverpool se rapproche

Chelsea n'a pas fait dans le détail face à Stoke ce samedi à l'occasion de la 21e journée de Premier League. Les Blues ont écrasé Mame Biram Diouf et ses coequipiers 5 à 0 et pointent désormais à la 2e place du championnat...en attendant le match de Manchester United contre Southampton.



Liverpool a souffert à Anfield contre Leicester, mais grâce à Mohamed Salah qui a réalisé un doublé, les hommes de Klopp ont pris les trois points et revenu à deux petits point de United.



Everton a perdu son face à face avec Bournmouth malgré un but de Gana Gueye, Swansea et Jordan Ayew ont réalisé une belle performance à Watford en s'imposant 1-2.