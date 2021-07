24ème journée Ligue 2 : Port et Jamono de Fatick mettent la pression sur la Renaissance

Tous deux vainqueurs, hier dimanche, de leur match de la 24ème journée de Ligue 2, respectivement face à Africa Promo Foot déjà condamnée au National 1 (3 – 0) et de Guédiawaye FC déjà assuré de remonter en L1 (2 – 1), le Port et le Jamono de Fatick mettent une grosse pression sur la Renaissance, nouveau relégable qui joue ce lundi face à Amitié FC.



Les Dakarois qui viennent d’aligner 3 défaites devront impérativement s’imposer face aux Thiessois pour quitter cette zone dangereuse. Ce qui ne sera pas une partie de plaisir puisqu’en face on n’a pas encore mathématiquement assuré son maintien.



Pour les autres matches du jour, Keur Madior et Sonacos tenteront de passer devant le DUC (4ème), en attendant d’espérer monter sur le podium au bout du parcours. En effet, pour eux, la course à la montée est perdue puisqu’elle ne concerne plus que la Linguère (2ème avec 47 points) et l’US Ouakam (3ème avec 41 pts), l’autre billet étant déjà la propriété de Guédiawaye FC.



Les résultats du samedi 10 juillet :

Jamono de Fatick – Guédiawaye FC 2 – 1



Port – Africa Promo Foot 3 – 0



Thiès FC – US Ouakam 0 – 2



Duc – Linguère 0 – 0



Suite du programme : Lundi 12 juillet à 17h à Alassane Djigo : Renaissance – Amitié FC



à Fodé Wade : Keur Madior – EJ Fatick



à Aly Manel Fall : Sonacos – Demba Diop



avec lsfp