2,75 milliards d'euros dépensés : un mercato d'été record en Premier League

Lors du mercato d'été 2023, les clubs de Premier League ont dépensé la somme record de 2,75 milliards d'euros selon le cabinet d'études Deloitte, dépassant largement le score de l'an dernier : 2,24 milliards d'euros. Sur la dernière journée de vendredi, les gros budgets anglais ont déboursé 297 millions d'euros.



Plus d'un milliard d'euros dépensés en un an : comment Chelsea contourne le fair-play financier

Le Championnat d'Angleterre est, cet été, à l'origine de 48 % des dépenses parmi le top 5 européen (Angleterre, Espagne, France, Italie, Allemagne). Pour la deuxième fois de l'année, Chelsea a établi le record du transfert le plus élevé du Royaume-Uni en faisant signer l'Équatorien de Brighton Moises Caicedo pour 133 millions d'euros après avoir engagé, en janvier, l'Argentin de Benfica Enzo Fernandez (121 M€).