2e vague de la covid19: Diouf Sarr indexe les faux tests présentés à l'Aibd

Les autorités sénégalaises se plaignent du relâchement de la population sur le respect des mesures barrières, depuis l'apparition de la 2e vague de Covid19 dans le pays. Lors de l’émission « Saytu » sur télévision nationale, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a indexé les faux tests présentés par des voyageurs qui atterrissent à l'aéroport Blaise Diagne de Diass.



« Les cas graves et sévères sont devenus plus nombreux dans cette deuxième vague. Du coup, les cas de décès deviennent plus nombreux. C’est pourquoi on doit prendre toutes les dispositions pour maîtriser la pandémie en amont. Accélérer la détection précoce. Que la prise en charge soit efficace. Mais nous dénonçons les fraudes au niveau des tests qui sont à l’origine de ces cas importés à l’aéroport. Il y a des voyageurs qui atterrissent avec de faux tests très vite détectés par les services de sécurité et de santé préposés à l’aéroport. C’est ce qui nous a permis de maîtriser les cas importés », dénonce le ministre sur la RTS.