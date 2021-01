3 remèdes naturels pour soulager une intoxication alimentaire

Maux d’estomac , maux de tête, crampes abdominales, diarrhée, fatigue, vomissements ou les nausées… vous ne vous sentez pas très bien après un repas? Si vous constatez des symptômes d’intoxication alimentaire, essayez ces remèdes pour un traitement rapide



- Le gingembre



Ajoutez 1 cuillère à café de gingembre frais râpé dans 1 tasse d’eau. Faites bouillir et attendez quelques minutes que qu’il refroidisse et ajoutez un peu de miel avant de siroter.



Ou simplement grignotez quelques tranches de gingembre frais.



- Le citron

Buvez une cuillère à café deux ou trois fois par jour. Pour rendre le gout meilleur, pensez à ajouter une pincée de sucre.



- Le vinaigre de cide



Mélangez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec 250 ml d’eau tiède et le consommer avant chaque repas. Pour améliorer le goût, vous pouvez ajouter un peu de miel. Si votre état ne s’améliore pas, essayez de boire 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre non dilué.