37e journée Premier League: Klopp prend le risque de changer radicalement son Onze de départ contre Southampton

Jürgen Klopp a choisi de faire un immense turn-over. Matip et Minamino sont titulaires dans le onze de départ de Jürgen Klopp, en l'absence de Van Dijk et Salah. Au milieu, l'expérimenté Milner sera épaulé par Jones (21 ans) et Elliott (19 ans), souligne RMC Sport.



Luis Diaz est sur banc et Sadio Mané n’est même pas sur la feuille de match.



Le onze de Liverpool : Alisson - Gomez, Konate, Matip, Tsimikas - Milner, Jones, Elliott - Minamino, Firmino, Jota.