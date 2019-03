4 ans de détention pour apologie du terrorisme et 3 jours de gréve de la faim: la famille du jeune Saer Kébé prépare une marche

Incarcéré depuis 2015 pour apologie du terrorisme suite à un post publié sur Facebook menaçant ainsi les Américains pour leur soutien à Israël, le jeune Saër Kébé entame depuis trois (3) jours une grève de la faim. Sa famille qui lui a rendu visite, ce mercredi à la prison du Cap manuel s’inquiète de sa situation et prépare une marche.



« Saër observe une grève de la faim depuis trois jours. Quand je l'ai vu, j’ai eu un pincement du cœur, tellement que ses conditions étaient extrêmement difficiles », témoigne son frère. Avant d’annoncer sur les ondes de la Rfm que dimanche la famille de Saër Kébé et les différentes associations de Mbour, Pikine, Thiès et de Tivaoune vont se rencontrer pour discuter d'une autorisation de marche devant la place de la Nation (ex-Obélisque).



Toutefois, la famille de l'élève Saer kébé interpelle les organisations de défense des droits de l’Homme à réagir sur les conditions de détention de leur proche avant que le pire ne se produise.