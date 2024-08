41 ème édition : Touba va abriter la campagne de reboisement nationale, plus de 7 millions de plants produits dans les pépinières

Le ministre de l’Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom, a annoncé que 7, 33 millions de plants ont été produits dans les différentes pépinières des régions du Sénégal pour l’édition 2024 de la campagne nationale de reboisement. Cette initiative vise à renforcer la couverture végétale du pays et à lutter contre la désertification.



Lors d’un entretien accordé à l’APS, en prélude des journées consacrées au reboisement les 3 et 4 août à Touba et sur toute l’étendue du territoire national, M. Ngom a détaillé les préparatifs de cet événement. La cérémonie officielle de lancement, présidée par le président Bassirou Diomaye Faye, se tiendra le 4 août à Touba.



Le thème de cette 41ème édition de la Journée nationale de l’arbre est : "Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique". Dans le cadre de cette campagne, environ 80 000 arbres seront plantés à Touba sur un linéaire de 50 kilomètres. La campagne se poursuivra jusqu’à la fin de l’hivernage, avec des agents des eaux et forêts accompagnant les populations locales, souligne le journal.



Le choix de la commune de Touba pour abriter cette édition se justifie par ses défis environnementaux, étant l'une des communes les plus arides du Sénégal avec une couverture végétale très faible et aucune forêt classée parmi les 213 forêts du pays.



L’arbre parrain de cette édition est le manguier, choisi pour ses fonctions nutritives. Le président de la République plantera symboliquement un arbre à Touba avant de rencontrer le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Le ministre Ngom a souligné l’importance de l’appropriation de cette initiative par les communautés. " L’État encourage les associations communautaires à parrainer et entretenir les arbres plantés. Les inspections régionales des eaux et forêts se mobilisent également pour maximiser le nombre d’arbres plantés durant cette campagne", a-t-il déclaré.



Instituée par décret présidentiel en 1983, la Journée nationale de l’Arbre vise à sensibiliser la population sur l’importance de l’arbre pour l’environnement et l’amélioration des conditions de vie. Des causeries, des démonstrations pratiques, des films documentaires et des visites de chantiers de reboisement sont prévus pour mobiliser chaque Sénégalais à planter un arbre.



La campagne de reboisement 2024 marque un effort national significatif pour la protection de l’environnement et le développement durable au Sénégal, en impliquant activement les communautés locales dans cette cause.