49e anniversaire de la Marine nationale : Macky Sall annonce l'acquisition de nouveaux matériels pour renforcer les capacités

Le président de République a profité de la cérémonie du 49e anniversaire de la Marine nationale pour inaugurer le patrouilleur le « NIANI », acquis récemment. Macky Sall a, ainsi, souligné son ambition d’émergence navale en annonçant l’acquisition d’autres matériels prochainement pour renforcer les capacités de la Marine nationale.



« Comme je l’ai souligné, il y a quelques mois, la mise en œuvre de ce programme va se poursuivre avec l’acquisition prochaine d’un Bâtiment de Soutien Logistique (BSL) et d’un Engin de Débarquement d'Infanterie et Char (EDIC) qui viendront améliorer sensiblement les capacités d’action amphibie et de transport opérationnel des troupes. Cette déclinaison navale de notre ambition d’émergence, fondée sur une véritable stratégie et un esprit d’anticipation, traduit avant tout, l’engagement de préserver nos intérêts en mer, de garantir la sauvegarde des espaces maritimes et de créer les conditions sécuritaires idoines pour le développement d’une économie maritime durable », a annoncé le chef suprême des armées.



Il a, par ailleurs, annoncé l’arrivée d’un autre navire dénommé le CAYOR en renfort au WALO. Le nouveau navire sera réceptionné dans quelques mois, selon le Président Macky Sall.



« le Sénégal va disposer pendant les trente (30) prochaines années de trois (03) OPV modernes qui constitueront l’épine dorsale de la flotte et qui vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer, notamment la protection des activités économiques liées à l’exploitation des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshores ».



Par ailleurs, ces navires seront également de précieux atouts dans le cadre de la diplomatie navale, en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal. « C’est un héritage qu’il appartient aux armées et à la Marine de sauvegarder par un engagement sans faille des équipages et par une bonne politique de maintien en condition opérationnelle des navires », a déclaré Macky Sall.