50 ans de la CEDEAO : une conférence de trois jours à Dakar « pour une renaissance de l’intégration ouest-africaine »

Pour la célébration des 50 ans d’existence de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Afrikajom Center, en partenariat avec la société civile ouest-africaine, organise une conférence régionale placée sous le thème : « La CEDEAO à 50 ans : Changer ou Périr » du 18 au 20 juin 2025 à Dakar.



La conférence mobilisera plus de 50 experts et acteurs régionaux de premier plan. Avec pour objectif, de refonder l’esprit de l’intégration régionale et à réinventer la coopération entre les peuples ouest-africains. Durant trois jours, experts, universitaires, acteurs de la société civile, jeunes leaders et représentants du secteur privé aborderont des sujets clés pour l’avenir de la région : « intégration économique, paix et sécurité, gouvernance, technologie, jeunesse et démocratie ».



Selon le communiqué d’Afrikajom Center, les participants analyseront en profondeur les enjeux actuels et élaboreront une feuille de route pour une CEDEAO renouvelée, plus proche des citoyens et mieux armée face aux défis du 21e siècle.