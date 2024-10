5e Journée « Setal Suñu Réew » à Mbour : Bassirou Diomaye Faye souligne l'importance de l'enseignement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé l'importance de la profession d'enseignant lors du lancement des activités de la 5e Journée de mobilisation « Setal Suñu Réew » à Mbour, dédiée cette année aux établissements scolaires. Dans son discours, il a souligné que l'enseignement est « naturellement plus précieux que n'importe quelle autre profession », rappelant que les enseignants jouent un rôle clé dans la formation des individus et la transmission des valeurs essentielles.



Pour le chef de l'État, l'enseignement va bien au-delà de la simple transmission de connaissances : « C’est une profession qui forme l'individu, qui le prépare à la vie, qui le prépare à l’insertion », a-t-il déclaré au micro de la RTS. Il a également souligné l'engagement de son gouvernement à soutenir l'éducation, un « point d'honneur » dans sa politique.



Bassirou Diomaye Faye a reconnu les revendications des enseignants et a assuré que le dialogue avec eux se poursuivra. Il a insisté sur l'importance de faire de l'éducation un moteur de transformation économique et sociale, tout en veillant à préserver les intérêts des élèves.



S'adressant aux élèves, le Président les a encouragés à s'inspirer des valeurs qu'il a lui-même apprises à l'école, telles que l'humilité et le travail, afin de réussir dans leur parcours éducatif et professionnel.