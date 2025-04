Trafic de migrants par voie maritime : deux (2) passeurs arrêtés avec 37 étrangers par la Police aux frontières

Les éléments de l’antenne de Rosso de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF) ont procédé à l’arrestation de deux individus pour trafic de migrants par voie maritime, informe la Police nationale dans un communiqué.



Interpellés à bord d’un bus en provenance de Richard-Toll, ces derniers convoyaient trente-sept (37) personnes de nationalités étrangères (composés d’hommes, de femmes et d’enfants), renseigne la même source.



Selon la Police, l’enquête ouverte par l’antenne de Rosso de la DNLT a permis d’obtenir des informations selon lesquelles, les mis en cause en provenance de la Mauritanie avec leurs clients ont réussi à faire accéder ces derniers sur le territoire national illégalement en les faisant passer pas un point d’entrée non officielle située sur le long du fleuve à hauteur de Richard-Toll moyennant une contrepartie financière de cinquante-mille (50.000) FCFA par candidat.



Interpellés sur les faits portés à leurs charges, les mis en cause ont reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés avant de déclarer avoir été en collaboration, dans cette affaire, avec un piroguier dont ils ignorent l’identité.



L’enquête se poursuit en vue d’interpeller le piroguier en question ainsi que toute personne impliquée dans cette affaire.