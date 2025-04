Affaire du Fonds Covid-19 : vers une mise en accusation d'anciens ministres

Après l'arrestation de plusieurs individus issus de différents secteurs, d'anciens ministres de Macky Sall sont désormais visés dans l'affaire des 1 000 milliards du Fonds Force Covid-19. À l'Assemblée nationale, les dossiers circulent à huis clos. Selon L'Observateur, la commission des Lois pourrait être convoquée dans les plus brefs délais.



L'objectif, révèle le journal, est de lancer la procédure de mise en accusation contre les anciens ministres impliqués. Parmi les ex-responsables de l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir) figurent Abdoulaye Diouf Sarr, ex-ministre de la Santé, et Mansour Faye, ex-ministre du Développement communautaire et de l'Équité sociale.



Selon des sources du journal, "la machine judiciaire est en pleine marche", et la liste des personnes concernées pourrait s'allonger au fur et à mesure des révélations et des preuves recueillies.



Il est important de noter que seule l'Assemblée nationale, sur décision de la commission des Lois, peut autoriser la Haute Cour de justice à ouvrir des auditions.