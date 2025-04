Trafic de drogue : les brigades de Fimela et de Sokone saisissent plusieurs kilogrammes de chanvre indien

Dans le sillage des opérations initiées par le Haut-commandement de la Gendarmerie, les unités territoriales intensifient la surveillance et le contrôle sur l'ensemble du territoire national.



Après la saisie des quatre-vingts (80) kilogrammes de cocaïne par la Section de Recherches de Dakar, les brigades de Fimela et de Sokone se sont respectivement distinguées avec des saisies de trois cents (300) et onze (11) kilogrammes de chanvre indien dans la journée du 14 avril 2025, renseigne un communiqué de la Gendarmerie nationale.



D’après la même source, un individu de nationalité sénégalaise a été également interpellé par les gendarmes de Sokone quelques jours seulement après le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue dure à Dakar le vendredi 11 avril 2025.



Les opérations se poursuivent.