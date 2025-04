Fonds Covid-19 : le procureur émet 25 ordres d’arrestations

L'enquête sur la gestion controversée des Fonds de riposte contre la Covid-19 au Sénégal connaît une accélération et les arrestations se poursuivent. Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a ordonné la conduite de 25 personnes devant le parquet.



Parmi les personnes déférées au parquet le mardi 15 avril, figurent des fournisseurs, des artistes, des stylistes, d'anciens directeurs de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) de divers ministères, ainsi que des entrepreneurs. Les identités des 17 premiers individus ont été révélées, incluant Mamadou Sène (fournisseur), Khoudia Ndiaye (fournisseur), Baba Hamdy Diawara (artiste), et Léonce Nzally, ancien DAGE du ministère de la Culture et maire de Tanaff. Ils doivent être édifiés sur leur sort ce mercredi 16 avril.



Dans le même temps, des responsables du ministère de la Santé, convoqués le mardi, ont été placés en garde à vue conformément aux instructions du procureur. Parmi eux se trouvent Ousseynou Ngom (DAGE du ministère de la Santé), Babacar Sène (directeur de l’hôpital de Kaffrine), Mamadou Ndiaye (directeur de la Prévention au ministère de la Santé), Moussa Sam Daff (directeur de l'hôpital Dalal Jamm), Lamine Diallo (comptable de l'hôpital Youssou Mbargane), et Alioune Badara Diop (comptable de l'hôpital Pikine). Ils doivent être présentés au parquet ce mercredi, informe Libération.



Ces actions judiciaires interviennent dans le sillage du rapport de la Cour des comptes publié en décembre 2022, qui a mis en lumière des irrégularités majeures dans la gestion du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Ce fonds, doté de plus de 740 milliards de francs CFA, avait pour objectif de renforcer le système de santé, soutenir les ménages et les entreprises, et maintenir l'approvisionnement en produits essentiels.



Cependant, l'audit a révélé des fautes de gestion, des infractions pénales présumées, des conflits d'intérêts, et des entorses au Code des marchés publics. Par exemple, une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA a été constatée sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies pendant le confinement. De plus, des paiements en espèces aux fournisseurs, totalisant 2,5 milliards de francs CFA, ont été effectués en violation des procédures établies.



Face à ces révélations, la Cour des comptes a recommandé l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables impliqués dans la gestion du fonds. Le ministère de la Justice a transmis le rapport au procureur de la République, qui a engagé des poursuites en conséquence.