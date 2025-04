RDC: deux paysans enlevés dans le conflit qui touche l'ouest du pays

Le 12 avril dernier, ce sont deux paysans qui ont été enlevés dans leurs champs près de la localité de Menko, dans le Maï-Ndombe. L’armée conglaise (FARDC), a alors mis en place des patrouilles pour les retrouver. Et lundi soir, un raid a été mené sur un campement de miliciens.



Les FARDC disent avoir capturé un de leur chef, le colonel autoproclamé Pembe ainsi que son garde du corps. Sur la route du retour, les soldats congolais ont à leur tour été pris pour cibles, selon le capitaine Anthony, porte-parole de l’armée dans le secteur.



« Au cours de leur transfert vers l'État-Major de l'armée, les soldats congolais sont tombés dans une embuscade tendue par une autre faction du groupe rebelle, précise-t-il. De violents affrontements ont éclaté entre les assaillants et les FARDC. Au cours des échanges de tirs, le chef rebelle capturé a été mortellement atteint par balle. Son garde du corps, quant à lui, a été conduit sain et sauf à l'État-Major pour interrogatoire.»



Les deux paysans enlevés n’ont, eux, pas encore été retrouvés, déplore le capitaine Anthony, qui ajoute que souvent, les otages sont enrôlés de force dans les rangs des miliciens.