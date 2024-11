5e journée avancée de Ligue 1 : jaraaf affronte Oslo FA pour le fauteuil de leader

Le promu Oslo FA (12e, 4 points) affronte ce jeudi 21 novembre 2024 le Jaraaf (2e, 8 points) au stade municipal de Yoff à 16h30, en match avancé de la 5e journée de Ligue 1. Une victoire lors de cette première confrontation avec les Médinois permettrait aux Académiciens de grimper provisoirement à la 6e place.



De leur côté, les Vert et Blanc ont l’opportunité de déloger Teungueth FC (10 points) du fauteuil de leader en cas de succès.



Le Jaraaf se prépare également pour son déplacement en Côte d’Ivoire, où il affrontera l’ASEC Mimosas le 27 novembre 2024, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans le cadre de la première journée du groupe C de la Coupe CAF.

La 5e journée de Ligue 1 se poursuivra les 23 et 24 novembre, avec des affiches prometteuses au programme.